China culpa Ocidente por fracasso na Síria

O vice-diretor para assuntos do norte da África e Oriente Médio do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Kejian, disse que alguns países ocidentais impediram e sabotaram o processo político ao defender uma mudança de regime.

Wang reiterou a posição da China de que a solução para a crise na Síria deve ser política e a oposição do país asiático a qualquer tipo de intervenção militar. As informações são da Associated Press.