China declara alerta máximo por pior seca nos últimos 50 anos

PEQUIM - O governo chinês declarou nesta quinta-feira, 5, alerta máximo devido à maior seca dos últimos 50 anos, que já atinge seriamente algumas regiões do país, informou a agência oficial de notícias Xinhua. Segundo dados publicados pelo Escritório de Ajuda à Seca, as chuvas nas regiões norte e central até 5 de fevereiro foram entre 50% e 80% inferiores ao normal. O problema afeta diretamente 10,3 milhões de hectares de plantação, segundo dados publicados pelo Escritório de Ajuda à Seca. As informações foram analisadas na reunião desta quinta do Conselho de Estado (órgão executivo), no qual o presidente, Hu Jintao, e o primeiro-ministro, Wen Jiabao, decidiram declarar alerta máximo e iniciar uma autêntica batalha contra a seca para assegurar o fornecimento agrícola. A catástrofe afeta 9,5 milhões de hectares em áreas tradicionais de plantação de trigo, sendo que 2,89 milhões estão em estado grave. Além disso, a extensão da seca afetou o fornecimento de água potável para 4,29 milhões de pessoas e 2,07 milhões de cabeças de gado, segundo dados oficiais. Diante da situação, o governo chinês decidiu nesta quinta destinar mais 300 milhões de iuanes (US$ 44 milhões) ao orçamento inicial de 100 milhões de iuanes (US$ 14,6 milhões) para combater a seca. A quantia extra será destinada à compra de maquinário agrícola e outros materiais de produção. A manutenção do fornecimento de cereais é uma prioridade de Estado no país mais populoso do mundo, com 1,3 bilhão de habitantes.