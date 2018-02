China declara três dias de luto pelos 32.500 mortos no terremoto A China anunciou três dias de luto nacional a partir de segunda-feira, após o número de mortos pelo terremoto aumentar para quase 32.500 na última semana. Mais de seis dias após o tremor de magnitude 7.9 atingir a província de Sichuan, grupos de resgate tiraram dos escombros duas pessoas com vida, e tentaram desesperadamente encontrar ao menos outros dois já sabidos sobreviventes. Autoridades estão preocupadas com as centenas de tremores posteriores e o avanço do nível da água em rios bloqueados, e tentam impedir a entrada das pessoas em áreas afetadas. A agência de notícias Xinhua disse que a maior ameaça de água acumulada está a apenas três quilômetros acima da cidade de Beichuan, onde integrantes do corpo de resgate salvaram um homem neste domingo dos escombros de um hospital. Outro homem foi encontrado vivo entre as ruínas de um prédio comercial no município de Maoxian, informou a Xinhua. Soldados estão tentando encontrar um homem e uma mulher na cidade de Yingxiu, eles têm gotejado glicose e água potável entre os entulhos, acrescentou a agência. Seis dias após ter ocorrido o maior tremor, o número de mortos chega a quase 32.500, disse a Xinhua, e mais 220 mil feridos. Estima-se que cerca de 9.500 pessoas estão ainda soterradas em Sichuan, mas teme-se que a maioria já esteja morta. Ofertas de ajuda continuam chegando e grupos de resgate com cães farejadores e equipamentos especializados vindos do Japão, Rússia, Taiwan, Coréia do Sul, Estados Unidos e Cingapura estão auxiliando nas buscas. Doações locais e do exterior já atingiram os 858 milhões de dólares. (Reportagem adicional de John Rwitch e Ben Blanchard)