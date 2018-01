China defende invasão de consulado japonês Tentando estancar a escalada de um conflito diplomático, a China insistiu hoje que seus policiais estavam apenas oferecendo proteção quando entraram no consulado japonês em Shenyang, no nordeste do país, para capturar dois supostos norte-coreanos que procuravam asilo. Logo após o incidente, o Japão exigiu uma explicação formal. "Os guardas chineses cumpriram sua obrigação", disse o porta-voz da chancelaria chinesa, Kong Quan. Um outro norte-coreano conseguiu escalar os muros do consulado dos EUA na mesma cidade, elevando para três o número de norte-coreanos dentro da representação diplomática.