China defende massacre da Praça da Paz Celestial A China defendeu a repressão contra ativistas pró-democracia na Praça da Paz Celestial em 4 de junho de 1989, opinando que a reação resultou em mais estabilidade e prosperidade para o país. "Independentemente de que vocês digam, aquilo que aconteceu foi um distúrbio político", declarou Liu Jianchao, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. Centenas de manifestanres desarmados foram mortos durante a ação do governo chinês para conter os protestos. De acordo com ele, a repressão "desempenhou um papel muito bom na estabilização da situação, possibilitando à China desenvolver sua economia e contribuir com a paz e com o desenvolvimento do mundo". O jornal londrino The Times informa que o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, provavelmente apoiará a França e a Alemanha em uma iniciativa para suspender uma proibição da venda de armas da União Européia (UE) para a China, por causa do massacre de 15 anos atrás. "Nós recebemos com satisfação as notícias sobre a visão dos líderes da UE para suspender o embargo de venda de armas imposto à China", declarou Liu. Um número crescente de governos europeus está ansioso por negociar com o Exército da China, que todos os anos gasta bilhões de dólares.