China deixa de proibir entrada de pessoas com Aids A China derrubou a norma que proibia a entrada de pessoas portadoras do vírus HIV no país, após duas décadas. A decisão acontece antes da Expo Xangai - evento que reunirá representantes de dezenas de países para debater políticas urbanas - e também segue medidas semelhantes já tomadas pelos Estados Unidos e pela Coreia do Sul para eliminar restrições de viagem para pessoas com HIV.