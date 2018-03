China demite 15 autoridades por negligência em resposta a tremor Quinze autoridades do governo da província de Sichuan, na China, foram despedidas devido à demora em responder a um terremoto ou por "negligência" em relação ao trabalho de ajuda às vítimas, disse a mídia estatal. As autoridades demitidas vão desde o chefe do partido numa vila até o vice-chefe do birô municipal de assuntos civis. Elas foram recriminadas pela "resposta tardia ao tremor e (pelos) trabalhos de ajuda mal feitos", disse a agência de notícias Xinhua. A negligência exerceu uma "influência muito ruim" sobre o público, teria dito uma autoridade consultada pela Xinhua, que não deu mais detalhes. Treze outros membros do governo também foram punidos pelo descuido. No mês passado, a China introduziu uma lei que pune as práticas de fraude depois do terremoto, como o comércio de itens de ajuda. Quase 87 mil pessoas estão mortas ou desaparecidas depois do terremoto de 12 de maio, no qual muitas cidades foram reduzidas a escombros. As tropas chinesas monitoram a barragem que segura um lago formado pelo tremor devido aos deslizamentos de terra, que bloquearam um rio. O nível das águas subiu e as réplicas dos tremores lançaram mais escombros para o rio, disse a mídia local na segunda-feira. (Reportagem de Nick Macfie)