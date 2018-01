China descobre maior jazida de petróleo da última década A maior jazida de petróleo descoberta na China nos últimos 10 anos foi encontrada na baía de Bohai, perto da cidade litorânea de Dalian, no nordeste do país, e será explorada pela estatal PetroChina, informa nesta sexta-feira, 23, o jornal China Daily. "A companhia usará seis embarcações de perfuração simultaneamente, o que prova as dimensões gigantescas do projeto", disseram fontes do setor. A jazida, com uma produção inicial diária de 500 toneladas, é "a maior achada na China nos últimos 10 anos", afirmou Jiang Jiemin, presidente da PetroChina. Ele não revelou o volume total de reservas, mas informou que a companhia fará um anúncio detalhado nos próximos meses. O campo, situado em águas pouco profundas próximas a Dalian, se encontra na província de Liaoning, onde estão as principais refinarias do país. Outra gigante estatal do petróleo, a Sinopec, teria encontrado uma enorme jazida de gás na província de Sichuan, no sudoeste, com um volume de reservas de mais de 500 bilhões de metros cúbicos. Mas a empresa não deu mais informações sobre a descoberta, segundo o mesmo jornal.