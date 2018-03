China destinará US$ 10,7 mi a empresas tecnológicas do país

O China Development Bank (CDB, Banco de Desenvolvimento da China), um dos três braços financeiros do Governo chinês, destinará US$ 10,7 bilhões ao desenvolvimento e inovação de firmas de alta tecnologia, informou neste domingo o Centro de Informação de Internet da China. O fundo será destinado a estas empresas nos próximos cinco anos, segundo um memorando de entendimento assinado entre o CDB e a Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento (principal órgão de planejamento econômico). A inovação tecnológica, os projetos de grande calado e o desenvolvimento das pequenas e médias empresas de alta tecnologia serão os objetivos deste fundo. Além disso, do apoio governamental, o projeto conta com outras vias de financiamento, como capitais de risco, empréstimos bancários e cotações em bolsa. Em 2006 o investimento em pesquisa e desenvolvimento alcançou na China um recorde de US$ 38,5 bilhões, 22% a mais que no ano anterior, e representou 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB).