China detém 10 pessoas por boatos contra as forças armadas

Os dez foram investigados por órgãos militares e de segurança pública, por espalharem boatos em fóruns de internet da China e aplicativos de mensagens para celulares, disse o Ministério de Defesa Nacional em um comunicado no seu site.

“Usar a internet para criar e espalhar boatos sobre as forças armadas é ilegal e vamos continuar a investigar e reprimir isso. Esperamos que os usuários da internet cumpram a lei,” disse o Ministério no comunicado.

Ele disse que as dez pessoas confessaram a divulgação dos boatos e expressaram arrependimento, depois de serem submetidos a uma “detenção administrativa”, um termo que significa normalmente 15 dias atrás das grades e “educação”.

O Ministério não divulgou os nomes dos detidos, mas disse que o sobrenome de três deles seria Deng, Wang e Hao. E não forneceu maiores detalhes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As forças armadas têm sido um dos focos da repressão arrebatadora do presidente chinês Xi Jinping contra corrupção, com diversos oficiais graduados tendo sido incriminados.

Entretanto, as investigações mostram a crescente determinação do Partido Comunista de controlar as informações sobre denúncias de mau comportamento das autoridades, para evitar desencadear uma insatisfação pública.