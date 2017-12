China detém americano sob acusaçãoo de espionagem A China deteve um quinto intelectual que mantém vínculos com o exterior em meio a uma vasta campanha anti-espionagem que levou o Departamento de Estado dos EUA a advertir a esse respeito seus viajantes ligados a Taiwan ou a textos de dissidentes. Um veterano dissidente disse que as autoriddes suspeitam de que a última pessoa detida, Wu Jianmin, esteve envolvida na publicação dos "Documentos de Tienanmen", um livro sobre o processo contra os manifestantes pró-democracia em 1989. Considera-se que o livro, que descreve os líderes chineses em atrito sobre como controlar os protestos, baseia-se em documentos do Partido Comunista retirados clandestinamente do país por um funcionário dissidente. Wu, que é cidadão americano, foi detido em 8 de abril sob suspeita de espionagem, afirmou hoje (20) a embaixada americana em Pequim. A embaixada disse ter sido informada pela polícia sobre a detenção de Wu em 14 de abril; os policiais alegaram que ele estava sendo investigado por suposta espionagem em favor de Taiwan. Ex-professor da Escola do Partido Comunista Central, Wu, de 46 anos, deixou o cargo em 1986 para se tornar repórter, disse Fran Lu, um ex-dissidente que dirige um grupo de defesa dos direitos humanos em Hong Kong. Wu foi para os EUA em 1988. Após os protestos estudantis de 1989, uma editora de Taiwan publicou um livro escrito por Wu intitulado "Zhongnanhai jogou todas as suas cartas", disse Lu. Zongnanhai é o nome chinês para as instalações do complexo residencial e administrativo das lideranças chinesas em Pequim. Não foi dada nenhuma informação posterior sobre Wu. Apenas um funcionário do Escritório de Relações Exteriores em Guangdong confirmou que Wu havia sido detido.