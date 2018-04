China detém navio coreano por vazamento químico no rio Yangtze

O segundo medo de poluição da água em um mês levou a uma corrida desenfreada por água mineral.

A corte ordenou que o cargueiro Gloria seja retido na cidade de Nantong e determinou o valor da fiança em 20,6 milhões de iuans (3,3 milhões de dólares), Bu Xiaofang, porta-voz do governo do município de Zhenjiang, teria dito no sábado.

As autoridades de Zhenjiang na província de Jiangsu disseram que fenol, um composto ácido usado para fazer nylon e detergentes, foi encontrado nas fontes de água na semana passada. A poluição fez que com que a água que chegou às torneiras de algumas partes da cidade tivesse um cheiro forte, fazendo com que os residentes corressem, em pânico, aos supermercados em busca de água engarrafada.

Um vazamento de cádmio, uma substância cancerígena, causado por uma mineradora, poluiu uma grande extensão de dois rios no sul da China no mês passado, levando as autoridades a alertar cerca de 3,7 milhões de pessoas de Liuzhou, na região de Guangxi, para que evitassem beber a água do rio, de acordo reportagens da mídia estatal.