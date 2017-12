China deve lançar nave tripulada em 15 de outubro O primeiro vôo espacial tripulado organizado pela China voltou aos holofotes nesta quarta-feira, depois da publicação de reportagens na imprensa local segundo as quais a missão foi agendada para a próxima semana. O lançamento deverá ser mostrado ao vivo pela televisão. De acordo com o site Sina.Com, apenas um taiconauta (adaptação da palavra chinesa para astronauta) participará da missão de 90 minutos, o que equivale a uma órbita em torno da Terra. O site citou a Phoenix TV, uma emissora de Hong Kong com estreitos laços com o governo chinês. Outras reportagens sugerem que até dois ou três taiconautas poderão participar da missão. Segundo um jornal, 14 candidatos à vaga de primeiro astronauta chinês estão hospedados em um hotel no noroeste da China. Durante visita à Indonésia, o primeiro-ministro da China, Wen Jiabao, disse apenas que a nave Shenzhou 5 decolará com uma "tripulação humana logo, muito em breve".