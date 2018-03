China deve lançar vôo tripulado ao espaço em 2003 A agência de notícias estatal chinesa informou, nesta quinta-feira, que o país planeja lançar sua primeira missão espacial tripulada no segundo semestre do ano de 2003. Yuan Jie, diretor da Agência Aeroespacial de Xangai, revelou o cronograma do programa após regressar do lançamento da nave não-tripulada Shenzhou IV, que aconteceu esta semana. Ainda não é sabido quantos serão os astronautas que levarão a cabo esta missão pioneira. A Shenzhou IV cumpre o terceiro dia de uma missão de uma semana em órbita ao redor da Terra. As autoridades chinesas que supervisionaram o lançamento disseram que o vôo tripulado acontecerá em breve. No início da semana, o presidente chinês, Jiang Zemin, exaltou o contínuo desenvolvimento do programa espacial chinês, afirmando que o lançamento da última espaçonave não-tripulada foi uma ?grande vitória? e dando a entender que os vôos tripulados não tardarão. Jiang encorajou todos os envolvidos no programa a ?redobrarem seus esforços e trabalhar com espírito pioneiro para dar mais contribuições ao desenvolvimento pacífico do espaço exterior?. A Shenzhou IV, que decolou de uma base no deserto de Gobi, pouco antes do nascer do sol da última segunda-feira, levava todo o equipamento para um vôo tripulado, para testá-lo. Esta foi a quarta missão de uma cápsula Shenzhou ? que significa ?Nave Sagrada? ? e a segunda em menos de dez meses. Astronautas selecionados dentre os pilotos de caça da Força Aérea Chinesa vêm treinando já há alguns anos para participar de vôos espaciais.