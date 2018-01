China divulga relatório sobre direitos humanos nos EUA O governo chinês divulgou nesta quinta-feira, 8, um relatório sobre as violações dos direitos humanos por parte dos Estados Unidos, em resposta ao texto do Departamento de Estado americano sobre a situação das liberdades no mundo, segundo o qual a China é um dos países em pior situação. Elaborado pelo Conselho de Estado (Executivo), o "Relatório sobre Direitos Humanos nos EUA em 2006" destaca as agressões militares americanas a outros países, com o Iraque como capítulo principal. Também cita a violência interna, o racismo e as violações em nome da guerra contra o terrorismo. No seu relatório de 6 de março, o Departamento de Estado constata uma redução das liberdades em países como China, Venezuela e Cuba. "Como em ano anteriores, o Departamento de Estado analisou a situação dos direitos humanos em mais de 190 países e regiões, inclusive a China, mas evitou tocar na situação nos EUA", diz o relatório chinês. Segundo a agência estatal Xinhua, Pequim pretende com sua avaliação "ajudar as pessoas a entenderem melhor a situação nos Estados Unidos e defender a causa dos direitos humanos". Nicholas Bequelin, diretor da organização Human Rights Watch (HRW) em Hong Kong, disse que o relatório chinês é basicamente uma "manobra diplomática". Mas elogiou o fato de que "os países falem a língua dos direitos humanos, já que este reconhecimento é uma aspiração comum de todo o mundo". "Aproveitando seu forte poder militar, os EUA violaram a soberania e os direitos humanos em outros países", afirma o documento chinês, numa extensa análise da invasão do Iraque. O relatório comenta também a situação interna. "A vida, a propriedade e a segurança das pessoas não estão devidamente protegidas nos EUA", diz o documento, ressaltando os 5,2 milhões de crimes violentos em 2005 e a proliferação das armas. Além disso, cita as "comuns" violações das liberdades "cometidas pelos departamentos de aplicação da lei e justiça", especialmente em nome da luta contra o terrorismo. "O governo dos EUA não tem o direito de se apresentar como um observador dos direitos humanos, conforme a opinião pública da comunidade internacional", afirmou o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Qin Gang.