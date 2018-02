China diz que Coreia do Norte segue aberta ao diálogo nuclear

O líder norte-coreano, Kim Jong-il, afirmou a um emissário do governo da China que continua aberto às conversas multilaterais sobre o programa nuclear de seu país.

O porta-voz da Chancelaria chinesa, Ma Zhaoxu, disse nesta terça-feira, 9, que o ministro Wang Jiarui, diretor do Departamento de Relações Internacionais do Partido Comunista chinês, retornou de sua viagem de quatro dias à Coreia do Norte, onde ontem se reuniu com Kim e transmitiu-lhe uma mensagem do presidente da China, Hu Jintao.

Coreia do norte

Wang mencionou que a China continua disposta a trabalhar com a Coreia do Norte para reforçar sua "tradicional amizade e reforçar a cooperação prática na condução do problema nuclear na península coreana".

Ma mencionou que o diálogo iniciado em 2003 entre as duas Coreias, os EUA, a Rússia, o Japão e a China, estagnado há mais de um ano, é um processo "complexo e sensível". Só através "das negociações e do diálogo diplomático" será possível alcançar o desmantelamento do programa nuclear norte-coreano, acrescentou.

O porta-voz chinês disse ainda que reiterou o pedido de seu governo para que a Coreia do Norte e todos os outros países envolvidos nas negociações demonstrem flexibilidade e disposição de voltar ao diálogo o quanto antes.

O diálogo sobre o programa nuclear da Coreia do Norte foi paralisado em dezembro de 2008. Quatro meses depois, Pyongyang anunciou sua retirada definitiva da mesa de negociações em resposta às sanções da ONU impostas por conta de um lançamento de um míssil de grande alcance.

Para retomar as negociações, os norte-coreanos exigem a retirada das sanções e um acordo de paz que encerre formalmente a Guerra da Coreia do início dos anos 50.