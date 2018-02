China diz que é contra reunião de Obama e Dalai Lama

Todos os presidentes norte-americanos das últimas duas décadas reuniram-se com o Dalai Lama, num sinal de respeito dos EUA aos direitos humanos. A China, no entanto, considera a visita oficial do líder espiritual aos EUA como um insulto. O país asiático acusa o Dalai Lama de defender a independência do Tibete, algo que ele nega. A China sustenta que o Tibete é parte de seu território há séculos, mas muitos tibetanos afirmam que a região foi independente durante grande parte de sua história. O presidente chinês, Hu Jintao, deve visitar Washington em abril.

Obama já enfrentou oposição nos EUA por adiar uma oportunidade anterior de reunir-se com o Dalai Lama no ano passado, quando o líder espiritual visitou Washington. O governo norte-americano também recebeu críticas por conta da aproximação com a China, especialmente após a secretária de Estado, Hillary Clinton, afirmar durante uma viagem ao país asiático um ano atrás que a questão dos direitos humanos não deveria interferir numa melhora das relações entre os EUA e os chineses.