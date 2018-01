China diz que EUA deveriam olhar para problemas dentro de casa

O advogado Pu Zhiqiang, um dos dissidentes mais conhecidos da China, foi preso em junho do ano passado sob acusações de causar distúrbios e acessar informações pessoais ilegalmente, em um caso que provocou condenação internacional.

O Departamento de Estado norte-americano informou que continuava profundamente preocupado pela detenção de Pu e que o homem deveria ser solto. A porta-voz do ministério chinês do Exterior Hua Chunying, perguntada sobre os comentários norte-americano, disse que os EUA se excederam.

"Não sei se todos têm o mesmo sentimento que eu ao ouvir isso: que algumas pessoas nos Estados Unidos possuem corações que são muito grandes e mãos que são muito longas, sempre querem ser os policiais ou juízes do mundo", disse Hua.

"Mas na verdade, como todos veem, recentemente os problemas internos norte-americanos não são tão pequenos. Então esperamos que eles possam primeiro concentrar esforços em lidar devidamente com seus próprios problemas internos", acrescentou a porta-voz, em aparente referência aos protestos recentes em cidades como Baltimore.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No mês passado, o jornal estatal chinês do Partido Comunista disse que as manifestações em Baltimore por conta da morte de um jovem negro de 25 anos mostravam a falácia das afirmações norte-americanas de serem uma sociedade igualitária.

(Reportagem de Ben Blanchard)