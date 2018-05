China diz que exportações mostram aceitação de seus produtos As exportações chinesas foram abaladas pelos recentes escândalos envolvendo produtos do país, mas o rápido crescimento das vendas para o exterior mostra que a maioria dos consumidores continua confiando na marca "made in China", disseram autoridades na quinta-feira. Wang Chao, ministro-assistente de Comércio, disse também que a imprensa está distorcendo os fatos e contribuindo para prejudicar a reputação dos produtos chineses. Os escândalos dos últimos meses envolveram itens tão díspares quanto cremes dentais, rações para animais domésticos e brinquedos. "Alguns consumidores tiveram um mal-entendido a respeito do ''made in China'', e isso levou as vendas de alguns produtos feitos na China a encontrar problemas", disse Wang em entrevista coletiva. "Mas devo dizer que no último período a taxa de crescimento das exportações de produtos chineses cresceu. Ou seja, a maioria dos importadores, revendedores e consumidores mantém uma atitude justa e compreensiva em relação aos produtos chineses." As vendas da China para os Estados Unidos somaram 121 bilhões de dólares nos primeiros cinco meses do ano e devem superar o recorde de 287,8 bilhões do ano passado. A China pode se tornar ainda neste ano o terceiro maior mercado para as exportações dos EUA, segundo relatório divulgado pelo Ministério do Comércio durante a entrevista coletiva. Mas o ministro-assistente passou a maior parte do tempo respondendo a perguntas sobre eventuais riscos dos produtos chineses e outras disputas que prejudicam o comércio com os EUA. Por causa da presença excessiva de chumbo na tinta usada em brinquedos e outros itens infantis, a Comissão de Segurança do Consumidor dos EUA decidiu na recentemente recolher mais de 300 mil peças fabricadas na China. No começo do mês, a empresa norte-americana Mattell havia anunciado um "recall" de milhões de brinquedos que importara da China por causa da presença de chumbo na tinta. O vice-ministro de Comércio Gao Hucheng também disse que a imprensa estrangeira exagera os problemas com os produtos chineses, mas admitiu que os próprios cidadãos do país também se preocupam. "Os residentes da China, sua gente comum, têm preocupações sobre a segurança alimentar e os problemas de qualidade que não são absolutamente menores do que os de consumidores em outros países", disse Gao.