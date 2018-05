China diz que haverá boicote à cerimônia do Nobel O governo da China afirmou hoje que a "grande maioria" das nações não irá à cerimônia de entrega do Nobel da Paz, na sexta-feira, em Oslo, na Noruega. O premiado do ano é o dissidente chinês Liu Xiaobo, que cumpre pena em um presídio na China. "É possível ver claramente que a grande maioria da comunidade internacional não irá à cerimônia", disse a jornalistas uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Jiang Yu. "Mais de 100 países nos apoiam."