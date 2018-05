China diz que metade da população não tem tratamento de esgoto Mais da metade da população de 1,3 bilhão de chineses, incluindo 278 cidades, vivem sem qualquer forma de tratamento de esgoto, informou a mídia estatal, citando autoridades de planejamento. Oito dessas cidades têm mais de 500 mil habitantes, disse Zhao Baojiang, presidente da associação de planejamento de cidades da China. Em seu rápido desenvolvimento como quarta economia do mundo, a China luta para acabar com a falta de acesso à água potável e contra a poluição do ar. O país é o que mais emite chuva ácida, que causa a formação de dióxido de enxofre, e muitos analistas esperam que ele ultrapasse os Estados Unidos neste ano como o maior emissor de gases causadores do efeito estufa. Um número estimado de 5 mil "cidades administrativas" e outros 20 mil municípios menores também não possuem instalações de tratamento de esgoto e a falta de água limpa é crítica na província central de Henam, informou o China Daily. A poluição virou uma grande preocupação no momento em que Pequim tenta limpar o ar extremamente poluído antes de sediar os Jogos Olímpicos de 2008.