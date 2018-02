China diz que mortos por terremoto se aproximam de 10 mil A China disse na terça-feira (horário local) que um terremoto com epicentro na província de Sichuan, no sudoeste do país, matou cerca de 10 mil pessoas, segundo a agência estatal Xinhua. A informação veio à tona no momento em que o premiê Wen Jiabao afirmava que as equipes de resgate enfrentavam grandes dificuldades para alcançar a área mais gravemente atingida pelo terremoto, que ocorreu na segunda-feira.