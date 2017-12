China diz que não devolverá norte-coreano capturado A China recusou hoje um pedido de Seul para que devolva um homem norte-coreano capturado ontem em sua embaixada de Pequim. Um porta-voz da Chancelaria chinesa rejeitou também acusações da Coréia do Sul, segundo as quais a China teria violado leis internacionais quando agentes chineses retiraram o homem de dentro do prédio da representação diplomática sul-coreana. Em Washington, o vice-secretário de Estado Richard Armitage afirmou que a atitude chinesa "parece contradizer toda a etiqueta diplomática". Segundo Armitage, tais ações violam acordos das Nações Unidas sobre refugiados.