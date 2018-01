China diz que outro fiel da Falun Gong se auto-imolou Um engraxate obcecado pelos ensinamentos do proscrito movimento espiritual Falun Gong suicidou-se hoje ao colocar fogo em seu próprio corpo, a sexta auto-imolação em Pequim em menos de um mês, informou a mídia estatal. Tan Yihui, 25 anos, jogou gasolina no corpo e colocou fogo numa rua na região ocidental de Pequim, segundo a agência de notícias estatal Nova China. Quando a polícia chegou minutos depois e extinguiu as chamas, ele já estava morto, acrescentou. Representantes da Falun Gong nos Estados Unidos têm negado que os sete eram verdadeiros seguidores da seita, argumentando que seus ensinamentos proíbem assassinatos e, inclusive, suicídio. O grupo tem acusado o governo de estar promovendo uma campanha de difamação contra ele. Representantes também afirmam que 143 de seus praticantes já foram mortos e muitos outros torturados e abusados na muitas vezes brutal repressão. Um grupo de direitos humanos baseado em Hong Kong afirma já ter registrado pelo menos 112 mortes.