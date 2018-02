China diz que vai punir empresas que prometem, mas não doam A China vai punir e divulgar os nomes das empresas que prometeram doações para os esforços de auxílio às vítimas do terremoto, mas depois não cumpriram suas promessas, disse uma autoridade do governo nesta sexta-feira. Um tremor de magnitude 7,9 atingiu a Província de Sichuan no dia 12 de maio, matando quase 69 mil pessoas. Em seguida, pessoas e empresas ofereceram dinheiro ou outros artigos, como barracas, comida e remédios. Ao todo, o governo chinês recebeu até agora 5,09 bilhões de dólares em doações, tanto em dinheiro quanto em itens de emergência. Um terço dessas doações já chegou às áreas afetadas pelo tremor. Mas algumas das doações prometidas ainda não chegaram. "O Ministério dos Assuntos Civis resolveu dar um ultimato no dia 28 de abril às empresas que ofereceram ajuda, mas atrasaram a entrega", disse Pang Chenmin, vice-chefe do escritório de atendimento a desastres, em uma coletiva de imprensa. "Se (a ajuda) não chegar, o destinatário tem o direito de cobrar o pagamento e informar o público da forma apropriada", disse Pang, sem dar mais detalhes. Na Internet, propagam-se as denúncias de empresas "mesquinhas", tanto chinesas quanto estrangeiras, apesar do governo, da mídia estatal e das próprias empresas negarem o caso. Na mesma coletiva, a Cruz Vermelha chinesa também negou os "rumores" de que suas doações foram comprometidas pelo desperdício e pela corrupção. "As regras estão sendo seguidas estritamente", disse um comunicado da Cruz Vermelha. "O uso do nome da Cruz Vermelha para levantar fundos, lucrar ou espalhar notícias falsas é um crime. Esperamos que o povo fique atento e nos ajude a denunciar os casos aos departamentos do governo", acrescentou. (Reportagem de Ben Blanchard)