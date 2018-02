China é contra julgamento da Coreia do Norte em Haia

O Comitê de Direitos Humanos da ONU avalia levar uma resolução ao Conselho de Segurança da entidade, num passo que pode marcar o maior esforço da comunidade global contra a Coreia do Norte. Entretanto, a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Hua Chunying, disse que o país acredita que a questão deve ser lidada com "diálogo e cooperação baseadas na igualdade e no respeito mútuo".

"Acreditamos que levar questões de Direitos Humanos à Corte Penal Internacional não ajudará a melhorar tais condições em um país", disse Hua numa coletiva de imprensa. A porta-voz não informou se a China irá utilizar o seu poder de veto no Conselho de Segurança, caso a questão ultrapasse a Assembleia Geral. O país já se valeu dessa prerrogativa por dez vezes, mas prefere eliminar questões espinhosas antes que elas cheguem à cúpula da ONU.

Apesar de demonstrar impaciência com as ameaças de Pyongyang, especialmente em relação ao desenvolvimento de armas nucleares, a China segue dando cobertura diplomática ao país. Especialistas chineses insistem que Pequim possui pouca influência sobre o vizinho, mas estrangeiros acreditam que o país teme que pressionar ou enfurecer a Coreia do Norte pode levar o país a atacar ou, pior, fazer com que o regime entre em colapso. Fonte: Associated Press.