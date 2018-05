China e Coreia do Norte chegam a acordo sobre crise, diz agência A Coreia do Norte e a China, sua aliada, chegaram a um consenso sobre a crise na península coreana, depois de conversações "sinceras" entre o diplomata chinês de mais alto escalão, Dai Bingguo, e o líder do país, Kim Jong-il, informou a agência estatal de notícias chinesa, Xinhua.