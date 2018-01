China e Cuba fortalecem relações O ministro de Relações Exteriores da China, Tang Jiaxuan, iniciou nesta quarta-feira conversações com seu colega cubano, Felipe Pérez Roque, em Pequim, e ambos concordaram em fortalecer as relações entre os dois países, informaram fontes do governo chinês. "Nós continuaremos apoiando os esforços do povo cubano em defesa de sua independência e soberania, além de sua oposição à agressão estrangeira", disse Tang. China e Cuba chegaram a um acordo de cooperação militar em dezembro durante a visita a Cuba do general Fu Quanyou, comandante do Exército chinês. Os dois países fortaleceram sua relações militares desde o fim da União Soviética.