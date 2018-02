China e Dalai Lama concordam em conversar novamente Enviados do Dalai Lama e autoridades chinesas concordaram em se reunir novamente depois de um dia de conversas, afim de solucionar as tensões despertadas por um levante que colocou o Tibete no centro das atenções às vésperas das Olimpíadas de Pequim. O encontro a portas fechadas, ocorrido no domingo, na cidade de Shenzhen, perto de Hong Kong, foi o primeiro desde que as revoltas anti-Pequim irromperam em Lhasa, numa onda de protestos no Tibete e em áreas vizinhas, em março. "Eles (os enviados) completaram sua discussão", disse à Reuters Thbten Samphel, secretário do Departamento de Informações do governo em exílio tibetano em Dharamsala, Índia. "O professor Samdhong Rimpoche disse que o diálogo correu muito bem", afirmou Samphel, referindo-se ao primeiro-ministro do auto-proclamado governo em exílio. As revoltas tibetanas, cuja responsabilidade a China atribui ao Dalai Lama, foram o maior desafio ao comando chinês em duas décadas. O levante inspirou uma série de protestos contra a China durante o revezamento da tocha olímpica e a pedidos de boicote aos Jogos Olímpicos, o que, por sua vez, estimulou uma resposta de chineses patriotas. "Autoridades do governo central chinês e representantes privados do 14o Dalai Lama concordaram em se reunir novamente em um momento apropriado", disse a agência de notícias estatal Xinhua. (Reportagem adicional de Royston Chan e Abhishek Madhukar, em Dharamsala)