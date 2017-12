China e EUA chegam a acordo para liberar avião espião A China e os Estados Unidos chegaram a um acordo sobre a liberação do avião espião americano EP-3, que fez um pouso de emergência na ilha de Hainan em 1.º de abril, informou hoje o Ministério do Exterior chinês. O avião será desmontado e enviado de volta aos EUA, mas o porta-voz do Ministério do Exterior, Sun Yuxi, não informou como isso será feito. Ele disse, porém, que todas as barreiras para a devolução da aeronave foram removidas. Segundo Yuxi, a equipe americana já está se preparando para voar para Hainan.