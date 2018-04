China e EUA intensificam diálogo e cooperação econômica

O vice-primeiro-ministro chinês Wang Qishan e o presidente do conselho assessor para a recuperação econômica americana, Paul Volcker, intensificaram o diálogo e a cooperação econômica entre os países em reunião em Pequim, informou a agência oficial "Xinhua".

Wang e Volcker apostaram em desenvolver relações de cooperação "positivas e compreensivas" entre China e Estados Unidos, cujas bases foram fixadas em reunião, em abril, em Londres, pelo presidente chinês, Hu Jintao, e seu colega americano, Barack Obama.

Os dois governantes trocaram opiniões sobre a atual situação econômica e financeira, e reconheceram que as economias dos dois países são cada vez mais interdependentes.

A visita de Volcker à China acontece depois da de Nancy Pelosi, presidente da Câmara de Representantes dos EUA, no final de maio, e da do secretário do Tesouro americano, Timothy Geithner, no começo de junho.