China e EUA querem Península Coreana sem arma atômica

"A questão deve ser tratada e resolvida de forma pacífica, por meio do diálogo e da consulta. Resolver adequadamente a questão nuclear da Coreia serve aos interesses de todas as partes. Também é a responsabilidade compartilhada de todas as partes envolvidas", disse Yang.

Kerry afirmou que os EUA reduziriam suas defesas antimísseis na Ásia caso a Coreia do Norte abandonasse seu programa nuclear. Ele reforçou que os americanos desejam negociar diretamente com Pyongyang, sob a condição de que o regime desista do programa atômico.

Os chineses são os principais aliados do governo de Kim Jong-un e Washington quer que Pequim exerça maior pressão sobre a Coreia do Norte. / REUTERS