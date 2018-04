China e EUA retomam diálogo sobre direitos humanos

Pequim havia se irritado com a decisão do presidente norte-americano, Barack Obama, de receber, há dois meses, o líder espiritual tibetano no exílio, o dalai-lama. O embaixador dos EUA na China chegou a ser convocado para dar explicações. Do outro lado, norte-americanos reforçaram as críticas depois de o fracasso das negociações entre o governo chinês e o Google, cujo serviço na China foi censurado. Washington também havia subido o tom contra a desvalorização forçada do yuan, que torna os produtos chineses mais competitivos.

Os novos encontros devem ocorrer em Washington. Na agenda, estarão temas como liberdade religiosa, aplicação de leis e livre navegação na internet. Alguns ativistas também participarão dos debates. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.