China e EUA vão manter diálogo sobre crise, diz Clinton

A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, afirmou neste sábado que a China e os Estados Unidos acertaram em princípio em manter um diálogo estratégico e econômico para combater a crise econômica mundial, as mudanças climáticas e problemas de segurança. O acordo foi fechado em Pequim durante uma reunião com o presidente chinês, Hu Jintao, e o primeiro-ministro do país, Wen Jiabao. Ainda neste sábado, a secretária de Estado americana se encontrou com o ministro do Exterior chinês, Yang Jiechi , que afirmou ter acertado com ela uma rejeição ao protecionismo comercial e financeiro. Clinton afirmou ainda que o diálogo militar em nível médio também vai ser retomado com a China. No ano passado, os chineses suspenderam o intercâmbio militar com os americanos, depois que os Estados Unidos concluíram a venda de armas para a província de Taiwan. A representante do governo americano já tinha dado indicações que a viagem à China teria como foco a cooperação e não críticas a situação de direitos humanos no país, embora ativistas de direitos humanos venham criticando o governo por adotar esta atitude. Antes da chegada da secretária de Estado em Pequim, havia certa expectativa sobre declarações públicas acerca de denúncias de desrespeito aos direitos humanos por parte do governo chinês. Estas questões tradicionalmente não são tratadas publicamente por diplomatas americanos em viagens do tipo, mas a expectativa de que Hillary o fizesse se devia principalmente ao fato de ela ter criticado o desrespeito aos direitos das mulheres na China durante uma visita ao país em 1995, quando era primeira-dama. Durante a visita, ela ainda deve reforçar a importância da retomada das negociações sobre o programa nuclear da Coreia do Norte. A China é considerada o aliado mais próximo de Pyongyang e o país que tem mais chances de influenciar o governo do país comunista. Os resultados das negociações entre China e EUA sobre a questão terão grande relevância no próximo encontro das Nações Unidas para as mudanças climáticas, marcado para o mês de dezembro em Copenhague, Dinamarca. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.