China e Índia prometem reduzir disputa de fronteira

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, recebeu o premiê indiano, Narendra Modi, em Pequim, na segunda parte de uma viagem de três dias à China, na qual as duas partes têm prometido aumentar a cooperação entre os dois gigantes asiáticos.

"Nós temos capacidade de fazer a ordem política e econômica global se mover em uma direção mais justa e equilibrada", disse Li.

Os dois países concordaram em iniciar visitas anuais entre seus militares, expandir o contato entre os comandantes de fronteiras e começar a usar uma linha de comunicação militar que vinha sendo discutida nos últimos anos para evitar tensões na fronteira, de acordo com um comunicado conjunto.

As tensões entre China e Índia cresceram no ano passado sobre a disputa de fronteira. A China reivindica mais de 90.000 quilômetros quadrados governados por Nova Délhi na parte leste dos Himalaias. A Índia diz que a China ocupa 38.000 quilômetros quadrados de seu território na planície Aksai Chin, no oeste.

A Índia também suspeita que a China apoie o maior rival indiano, o Paquistão.