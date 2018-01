China e Índia ultrapassam México como origem de imigrantes nos EUA O México não é mais a origem da maior parte dos imigrantes que chegam aos Estados Unidos. Segundo uma pesquisa recente, a China e a Índia ultrapassaram o país em número de imigrantes no país norte-americano. Em 2013, 147 mil imigrantes que moravam nos EUA eram da chineses, segundo estudo do Departamento de Censo, conduzido por Eric Jensen. A Índia era o país de origem de 129 mil imigrantes naquele ano, enquanto o México ficou em terceiro lugar na lista, com 125 mil imigrantes.