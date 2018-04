China e Japão falham novamente em resolver disputa por gás A China e o Japão não conseguiram chegar a um acordo sobre as reservas de gás natural que se encontram sob o mar entre os dois países. A mais recente rodada de diálogos foi encerrada neste sábado, em Pequim. Mas a China e o Japão concordaram em trabalhar juntos para resolver a disputa pelo gás natural sob o Mar Leste da China o quanto antes, disse a agência de notícias Xinhua, citando um comentário do ministro do Exterior da China. "Os dois lados... concordaram que eles precisam continuar se esforçando para chegar a um consenso entre os líderes dos dois países, para chegarem rapidamente a uma decisão sobre o assunto", afirmou o jornal após dois dias de conversas em Pequim. Aproximandamente uma dúzia de discussões de nível oficial entre os dois gigantes em busca de energia falharam em conseguir um acordo para o uso do gás natural em partes do Mar Lesta da China, que ambos os lados alegam possuir direitos econômicos. Pequim disse que espera resolver a disputa antes da visita do presidente chinês Hu Jintao a Tóquio na primavera (no hemisfério norte). Será a primeira visita de um chefe de Estado chinês ao Japão em 10 anos. "A visita do Presidente Hu Jintao para o Japão neste ano será uma visita histórica, que apagará o passado e abrirá caminho para o futuro", afirmou o ministro do Exterior, divulgado na agência Xinhua. A reunião de dois dias para "diálogos estratégicos" foi liderada pelo vice-ministro do Exterior chinês, Wang Yi, e seu correlativo japonês, Mitoji Yabunaka, afirmou a agência. (Reportagem de Charlie Zhu)