China é maior compradora de armas da Rússia A China foi a maior compradora de equipamentos militares russos no ano passado, correspondendo suas compras a 39% das exportações russas, informou nesta quarta-feira a agência de notícias Interfax, citando documentos do governo de Moscou. Segundo o chefe do controle de exportações do Ministério da Indústria, Vladimir Beluk, 74% das vendas bélicas da Rússia foram para países da Ásia e banhados pelo Pacífico. Acredita-se que a China tenha gasto mais de US$ 1 bilhão em um ano para adquirir tecnologia militar estrangeira.