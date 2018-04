China é o 2º país que mais gasta em armas

O Instituto Estocolmo de Pesquisa Sobre Paz Internacional (Sipri, na sigla em inglês), referência mundial em dados sobre gastos militares, publicou ontem seu relatório anual, mostrando que a China já tem o segundo maior orçamento militar do mundo. De acordo com o estudo, as despesas militares de todos os países somados atingiram um novo recorde em 2008: US$ 1,46 trilhão - um aumento de 45% nos últimos dez anos. Segundo analistas do instituto, o governo do ex-presidente americano George W. Bush é o principal responsável por esse aumento sem precedentes, que superou até mesmo os números da Guerra Fria. Apesar do crescimento dos gastos militares, o Sipri afirma que as ameaças à segurança e à paz se intensificaram e a crise financeira deve tornar o mundo ainda mais instável, o que terá um impacto importante na área de segurança. Os EUA continuam líderes em gastos militares e representam 41,5% de tudo o que é gasto na compra de armas, pouco mais de US$ 600 bilhões ao ano. No total, o mundo gastou 2,4% de sua riqueza em 2008 com a compra de armas, o equivalente a US$ 217 per capita. Bem atrás vem a China, que pela primeira vez aparece em segundo lugar na lista. Nos últimos dez anos, os chineses quadruplicaram seus investimentos na área e hoje arcam com 6% dos gastos globais e um total de US$ 85 bilhões. Pequim também é o maior importador de armamento do mundo, comprando uma em cada dez armas que são exportadas anualmente - 92% delas vêm da Rússia. Mas a dependência de Moscou caiu nos últimos dois anos por causa de investimentos chineses no desenvolvimento de uma indústria bélica local. No entanto, segundo o Sipri, boa parte da nova tecnologia militar da China tem sido desenvolvida por meio da cópia ilegal de componentes russos. Diante da pirataria bélica, os dois países decidiram adotar recentemente leis de propriedade intelectual também para a produção de armas. No Oriente Médio, os gastos militares aumentaram por causa do avanço militar iraniano. A Arábia Saudita, por exemplo, já é o nono país que mais gasta com armas no mundo (US$ 38 bilhões) e Israel tornou-se a nação com maior gasto per capita, com US$ 2,3 mil para cada habitante - US$ 300 a mais que nos EUA. "A ideia da guerra ao terror incentivou muitos países a olhar seus problemas pelo aspecto militar, usando isso para justificar o aumento de gastos no setor", afirmou Sam Perlo-Freeman, chefe do projeto de gastos militares do Sipri. REDUÇÃO De acordo com o relatório do Sipri, entre os 15 maiores orçamentos militares do mundo apenas a Alemanha e o Japão reduziram seus gastos na última década. Desde 1999, os alemães diminuíram em 11% a compra de armas, enquanto o governo japonês gastou 1,7% a menos.