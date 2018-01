China e Rússia analisam resposta de ONU a mísseis norte-coreanos O ministro de Assuntos Exteriores chinês, Li Zhaoxing, analisou por telefone com o ministro de Exteriores russo, Serguei Lavrov, a resposta da ONU ao lançamento dos mísseis norte-coreanos, segundo um comunicado do Ministério chinês divulgado hoje pela agência estatal "Xinhua". Em uma conversa por telefone hoje, os dois chanceleres se comprometeram também a impulsionar a cooperação estratégica entre ambos os países, diz o documento, que não dá mais detalhes sobre o conteúdo da conversa. A China e a Rússia mostraram sua oposição ao projeto de resolução apresentado na ONU na sexta-feira passada pelo Japão, que conta com o apoio dos EUA, Reino Unido e França, e que exige que Pyongyang pare imediatamente o desenvolvimento, testes e posicionamento de mísseis, e reafirme a moratória unilateral assinada em 1999. O embaixador chinês na ONU, Wang Guangya, disse que, em vez de buscar sanções, o Conselho de Segurança deveria enviar uma "resposta firme e unânime" ao lançamento dos mísseis, "através de um comunicado que envie uma mensagem contundente". Wang acrescentou que o órgão deveria iniciar ações de forma responsável, e levar em conta as "possíveis conseqüências negativas" que elas podem causar.