China e Rússia apóiam coalizão para futuro governo afegão China e Rússia concordaram nesta quarta-feira em conceder apoio a um governo de ampla representação no Afeganistão, se o regime do Taleban for tirado do poder. Numa reunião realizada em Xangai, paralela à cúpula anual da Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico, o ministro das Relações Exteriores da China, Tang Jiaxuan, e seu colega russo, Igor Ivanov, concordaram em apoiar a formação de uma coalizão de governo democrática no Afeganistão, informou a agência de notícias Interfax. Tal governo teria de representar todos os grupos étnicos, gozar de amplo apoio da comunidade internacional e manter laços amistosos com os países vizinhos, prosseguiu a agência. A reportagem dizia ainda que Rússia e China "cooperarão sobre a égide da ONU" nesta questão.