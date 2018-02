China e Rússia criarão segunda rota para transportar gás Os líderes da China e da Rússia assinaram acordos neste domingo para impulsionar a cooperação energética entre os dois países, incluindo um entendimento para o desenvolvimento de uma segunda rota para suprir o lado chinês com gás russo. A cooperação com a China ajuda a fortalecer a economia russa em um momento no qual os Estados Unidos e a Europa mantêm sanções contra Moscou e se tornam cada vez mais cautelosos com o Kremlin devido à crise na Ucrânia.