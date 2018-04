China e Rússia podem mudar posição sobre Síria, diz Liga Árabe

"Há indicações vindo da China, e até certo ponto da Rússia, de que pode haver mudança na posição", afirmou o secretário-geral da Liga Árabe durante entrevista coletiva no Cairo, Egito.

Ele também disse que uma reunião feita na sexta-feira na Tunísia do "Amigos da Síria", um grupo que inclui nações árabes e ocidentais, era para "colocar mais pressão sobre a Síria."

Há 11 meses, forças de segurança do presidente sírio, Bashar al-Assad, reprimem com violência os protestos de manifestantes pró-democracia, que exigem a sua renúncia e o fim do regime.

(Por Edmund Blair)