China e Rússia vetam resolução sobre Zimbábue na ONU Rússia e China vetaram na sexta-feira uma resolução proposta pelos Estados Unidos para impor sanções ao Zimbábue por causa das recentes eleições presidenciais, cujo segundo turno foi boicotado pelo candidato da oposição. O texto imporia um embargo armamentista ao Zimbábue e restrições financeiras e de viagens ao presidente Robert Mugabe e 13 outros funcionários. Além disso, instituiria a figura de um enviado especial da ONU para o Zimbábue. Nove países votaram a favor da resolução, e cinco foram contra (inclusive China e Rússia, que têm poder de veto). Houve uma abstenção, da Indonésia. O Ocidente esperava que China e Rússia pelo menos se abstivessem, diante da gravidade da situação no Zimbábue. África do Sul, Líbia e Vietnã também votaram contra. Os adversários da resolução alegam que a situação do Zimbábue não configura uma ameaça à paz mundial, e que o governo e a oposição podem vir a se entender no diálogo que está em curso na África do Sul. O embaixador britânico na ONU, John Sawers, disse que o Conselho "se furtou à sua responsabilidade de fazer o possível para evitar que uma tragédia nacional se aprofunde e difunda seus efeitos por todo o sul da África". Grã-Bretanha, França, Itália, Bélgica, Croácia, Burkina Faso, Panamá e Costa Rica votaram junto com os EUA pela resolução. (Reportagem de Patrick Worsnip)