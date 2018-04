China e Suíça assinam acordo de livre comércio

O acordo foi firmado pelo ministro de Economia suíço, Johann Schneider-Ammann, e pelo ministro de Comércio da China, Gao Hucheng. As conversações tiveram início em abril de 2011 e um memorando de entendimento foi assinado em maio, quando o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, visitou o país europeu.

Em maio, o assessor do Ministério de Comércio, Yu Jianhua, revelou que a Suíça suspenderia as tarifas que incidem sobre quase todas as importações de mercadorias chinesas e o país asiático faria o mesmo com 84% dos produtos suíços, incluindo itens farmacêuticos, relógios e máquinas.

Para Johann Schneider-Ammann, diretor do Departamento de Economia da Suíça, os negócios gerados pelo acordo com a China devem impulsionar a economia suíça. "Como somos um dos primeiros países ocidentais a fechar acordo de livre comércio com a China, nós achamos que isso pode ajudar muitas companhias suíças a fazer novas incursões no país", disse ele em Pequim.

A China é o terceiro maior mercado de exportação da Suíça, perdendo apenas para a União Europeia (UE) e os Estados Unidos. Em 2012, os embarques de produtos suíços para China totalizaram US$ 8,26 bilhões, enquanto as importações de mercadorias chinesas atingiram US$ 10,7 bilhões. Maquinários e eletrônicos responderam por 28,3% dos embarques suíços, enquanto relógios e joias contabilizaram 32,2%.