China e Taiwan preparam-se para primeiro tufão do ano

O Soulik ainda estava no mar nesta sexta-feira, a 320 quilômetros de Yilan, no nordeste de Taiwan. Os ventos do tufão alcançavam 173 quilômetros por hora.

Apesar da distância, o tufão já provocava chuva em Taipé. Mais de mil moradores de uma área costeira vulnerável foram retirados em Taiwan, enquanto dezenas de pousos e decolagens foram cancelados nos aeroportos locais. Escolas e empresas permaneceram fechados nesta sexta-feira.

No outro lado do Estreito de Formosa, autoridades chinesas também realizavam preparativos para a aproximação do Soulik. Fonte: Associated Press.