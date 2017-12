China e Vaticano podem restabelecer relações A China e o Vaticano estão fazendo uma série de aproximações que podem conduzir ao restabelecimento das relações diplomáticas, publicou ontem o jornal de Hong Kong Far Eastern Economic Rewiew. Citando fontes diplomáticas e da Igreja, o jornal publicou que católicos de todo o mundo chegarão no dia 14 a Pequim para participar de uma conferência em comemoração ao 400.º aniversário do início da missão na China do jesuíta Mateo Ricci.