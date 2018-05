China eleva tom contra cerimônia de premiação O governo de Pequim elevou ontem o tom dos ataques contra a entrega do Prêmio Nobel da Paz de 2010 ao dissidente Liu Xiaobo e afirmou que os responsáveis pela escolha são "palhaços" que participam de uma "farsa" com o objetivo de atingir a China. "Nós não vamos mudar por causa da interferência de alguns palhaços e não vamos sair do nosso caminho", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Jiang Yu.