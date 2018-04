China encontra fóssil de nova espécie de dinossauro Cientistas descobriram o fóssil de uma nova espécie de dinossauro que possuía 5 metros de altura e que viveu 60 milhões de anos atrás, afirmou na quinta-feira a Xinhua, agência oficial de notícias da China. O saurópode de pescoço alongado, encontrado na Província de Zhejiang (leste) e que ainda não recebeu um nome, possuía cerca de 15 metros de comprimento, disse o curador de um museu, segundo a agência. Em 1977, um dinossauro de 22 metros de comprimento foi desenterrado na mesma Província. E, no ano passado, cientistas anunciaram ter identificado como uma nova espécie um fóssil saído daquela área. A China costuma achar com frequência fósseis raros que, algumas vezes, são contrabandeados para fora do país e vendidos a peso de ouro. A Austrália devolveu recentemente aos chineses um conjunto de ovos de dinossauro com 100 milhões de anos. Os ovos haviam sido levados ilegalmente para o exterior. (Por Emma Graham-Harrison)