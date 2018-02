China enfrenta desafio de monitorar setor de alimentos

Os problemas representam um novo revés para os esforços da China com o objetivo de restaurar a confiança no setor de laticínios, após o escândalo de 2008, quando seis bebês morreram e 300 mil crianças ficaram doentes. Na época, a China prometeu mudanças e puniu dezenas de funcionários, executivos do setor e fazendeiros. Em novembro, um fazendeiro e um comerciante do setor leiteiro foram executados.

As punições, porém, não evitaram novos problemas. Além disso, funcionários locais ligados a companhias muitas vezes evitam que elas sejam punidas, disse um especialista em segurança alimentar da Universidade Renmin, em Pequim. Quando as companhias violam a lei, o governo ameaça puni-las duramente, mas acaba impondo penas leves, disse o professor Zheng Fengtian. "O governo protege muito essas companhias e considera mais o impacto econômico e ao emprego que poderia ocorrer caso elas sejam punidas."

O escândalo de 2008 mostrou que muitas companhias adicionavam melamina, um químico normalmente usado na produção de plásticos e fertilizantes, para fraudar testes de proteína. Com isso, podiam acrescentar água à mistura, aumentando os lucros. A melamina, porém, quando ingerida em grandes quantidades, pode causar pedras nos rins e até matar por insuficiência renal, especialmente crianças.

Nesta semana, o Ministério da Saúde lançou uma nova ação para buscar e apreender produtos com problemas. Ontem foram anunciadas as prisões de três gerentes de fábricas e de um comerciante de leite, no centro do país.